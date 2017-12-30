Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Бывший президент Египта Мухаммеда Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщают в субботу западные СМИ.

По их данным, такие же сроки получили 19 его сторонников, между которых прежний спикер парламента Египта и три журналиста.

Наряду с этим суд обязал М.Мурси выплатить $112 тыс. двум судьям.

Ранее суд оставил в силе приговор в отношении М.Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года.