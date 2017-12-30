Захватившему заложников в одном из отделений «Укрпочты» в Харькове правоохранители предложили сложить оружие, отпустить людей и сдаться, заявил член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины, которые находятся у здания отделения «Укрпочты», где неизвестный захватил заложников, действуют профессионально и решительно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует svodka.net.

«Сегодня в Харькове в одно из отделений «Укрпочты» с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В это время там находилось девять человек. Там были как сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить на «102» и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и он принял решение заявить о том, что берет всех в заложники», – написал Геращенко.

Он напомнил, что сейчас отделение «Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции, «с грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры».

Мужчине предложили сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

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«Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтобы перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову», – добавил Геращенко.

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