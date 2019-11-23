Об этом сообщили в пресс-службе МОУ в ответ на требование Укринформа.

"В ответ на критические сообщения в социальных сетях относительно якобы некорректной классификации акубаротравм и "отнесения их к небоевым видам травматизма", Главное военно-медицинское управление ВС Украины сообщает: согласно Классификатору потерь личного состава Вооруженных сил Украины, утвержденному начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными силами Украины от 24 октября 2019 года, категория "санитарные потери" относится к боевым потерям личного состава. В свою очередь, к санитарным потерям, в частности, относятся потери личного состава вследствие ранений, боевого стресса, боевых повреждений (травм), влияния негативных факторов от оружия, которое применил враг, в том числе повреждения уха вследствие контузии, акубаротравмы", - отметили в министерстве.

В МОУ напомнили, что Медицинская служба ВСУ в своей повседневной деятельности пользуется Военным стандартом 01.305.003 (Выпуск 1, медицинское обеспечение) "Классификация боевых поражений, небоевых травм и заболеваний в Вооруженных силах Украины" и "Временной инструкцией по кодификации боевых поражений, небоевых травм и заболеваний в Вооруженных силах Украины". Согласно приведенным документам, повреждения уха вследствие контузии, акубаротравма относятся к коду 1130 (боевые поражения).

Ранее в соцсетях появилась информация активистов и волонтеров о том, что в Генштабе ВСУ утвердили новый классификатор потерь личного состава Вооруженных сил Украины, согласно которому контузии якобы не относятся к боевым ранениям.

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