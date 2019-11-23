Уровень нефти в море около Одессы в 157 раз превысил норму - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Уровень нефти в море около Одессы в 157 раз превысил норму
23.11.2019 16:17
Крушение танкера около Одессы - уровень нефти в море в 157 раз превысил норму
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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