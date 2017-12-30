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В сирийской Ракке нашли два массовых захоронения
30.12.2017 18:13

В сирийской провинции Ракка нашли два крупных захоронения с телами десятков гражданских лиц и сирийских военных. Об этом сообщает AFP, передает .

"После того, как армия вернула западную сельскую местность Ракка и выгнала террористов... из района, мы получили информацию от семей, которые вернулись в свои города и села, о том, что они обнаружили две массовые могилы близ города Аль-Ваве", - сказал полевой командир.

Напомним, в ноябре армия Сирии взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, который является последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" на территории страны. 

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