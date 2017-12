В сирийской провинции Ракка нашли два крупных захоронения с телами десятков гражданских лиц и сирийских военных. Об этом сообщает AFP, передает .

"После того, как армия вернула западную сельскую местность Ракка и выгнала террористов... из района, мы получили информацию от семей, которые вернулись в свои города и села, о том, что они обнаружили две массовые могилы близ города Аль-Ваве", - сказал полевой командир.

Напомним, в ноябре армия Сирии взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, который является последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.

Two mass graves containing dozens of bodies of civilians and Syrian troops killed by Islamic State jihadists have been found in Raqa province, according to SANA news agency pic.twitter.com/gJj8hd87nL