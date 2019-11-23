Об этом он написал в Facebook.

"Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее правительство представление о ее отставке от своего имени", - сообщил Криклий.

По его словам, это решение продиктовано "отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры".

Криклий также призвал Клитину сообщить компетентным органам об известных ей фактах злоупотреблений или коррупции между членов команды Мининфраструктуры, ведь они "имеют право знать больше Джокера".

Как сообщали некоторые СМИ, недавно в интернете была опубликована переписка якобы замминистра инфраструктуры Александры Клитиной с "Джокером". В частности, они обсуждали, каким образом Клитина получила свою должность.

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