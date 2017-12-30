Боевики в рамках обмена передали Украине людей, некоторые из которых придерживаются сепаратистских взглядов и даже воевали на стороне боевиков, заявил освобожденный воин полка "Азов" Евгений Чуднецов. Чуднецов был освобожден в результате обмена 27 декабря Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube "Среди тех, кого обменяли, есть не только те, кто симпатизировал "ДНР", а и те, кто непосредственно и воевал за боевиков. Их обменяли, и они также сейчас находятся в клинике Феофания", – сообщил Чуднецов.Он подчеркнул, что в словах советника президента Украины Юрия Бирюкова, который рассказал о 14 дезертирах между освобожденных украинцев, есть доля правды."Я лично не знаю сколько их, но они точно есть. В отношении дезертирства не знаю, а насчет сепаратизма – точно, потому что некоторые из них воевали на стороне сепаратистов", – отметил воин.Чуднецов добавил, что сторонников боевиков удерживали в тюрьмах террористической организации "ДНР" по подозрению в шпионаже. По его словам, они попадали туда во время передела власти."Например, один был заместителем начальника батальона какого-то полка "ДНР". И его держали за то, что он якобы утопил танк или что-то с ним сделал. Его подозревали в шпионаже, будто бы он шпионил в пользу Украины, хотя служил в "ДНР". И теперь его выдали Украине, хотя он явно пророссийский", – утверждает Чуднецов. 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. 28 декабря глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что его ведомство инициирует выделение 100 тыс. грн освобожденным в рамках обмена украинцам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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