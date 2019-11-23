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В Конго за год от кори скончались приблизительно 5 тысяч человек
23.11.2019 16:53
Эпидемия кори - в Конго скончались приблизительно 5 тысяч человек за год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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