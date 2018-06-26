Новичок ФК “ПАОК”, центральный защитник сборной Украины по футболу Евгений Хачериди рассказал о своем положительном отношении к возможному изменению гражданства. Об этом футболист сказал в интервью на сайте To10.gr, передает .

“Я не родился в Греции, но мои корни греческое, следовательно для меня большая честь и ответственность играть в греческой команде. Я чувствую себя здесь, как дома. Мы обсуждали возможность получения греческого паспорта, но пока не знаю. Мне бы этого хотелось”, — подчеркнул центрбэк.

Заметим, что 30-летний уроженец города Мелитополь Хачериди к переходу в “ПАОК” всю карьеру провел в украинских клубах — “Олком”, “Металлург-2”, “Волынь” и “Динамо”. Также на его счету более 50 игр в футболке национальной сборной Украины.

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