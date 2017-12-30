Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск российского политика Алексея Навального, поданный из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Иван Жданов, передает .

"В иске отказали. Забастовка избирателей!" - написал И.Жданов.

Навальный и его сторонники заявили, что считают такое решение незаконным и призывают россиян бойкотировать выборы.

Напомним, ранее в ЕС осудили отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата в президенты, отметив, что такое решение ставит под сомнение политический плюрализм в России.

В иске отказали. #Забастовка избирателей! — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 30 декабря 2017 г.

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