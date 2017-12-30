В КНДР заявили, что власть президента США Дональда Трампа "цепляется за сверхжестокую враждебную политику" и из-за этого с начала 2017 года Корейский полуостров стал центром внимания международного сообщества. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В КНДР заявили, что не изменят свою позицию относительного ядерного оружия Фото: EPA В КНДР заявили, что власть президента США Дональда Трампа "цепляется за сверхжестокую враждебную политику" и из-за этого с начала 2017 года Корейский полуостров стал центром внимания международного сообщества."Будем продолжать наращивать самозащитную оборонную сила и способность к превентивному удару с их стержнем – ядерными вооруженными силами, пока будут продолжаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их сателлитов", – говорится в сообщении.ЦТАК перечислило все ракетные пуски и ядерные испытания КНДР в 2017 году и вспомнило о санкциях Совбеза ООН и западных стран.В КНДР подчеркнули, что не стоит ожидать каких-либо изменений ее позиции.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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