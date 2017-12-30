В КНДР заявили, что власть президента США Дональда Трампа
"цепляется за сверхжестокую враждебную политику" и из-за этого с
начала 2017 года Корейский полуостров стал центром внимания
международного сообщества. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В КНДР заявили, что не изменят свою позицию
относительного ядерного оружия Фото: EPA В КНДР заявили, что власть
президента США Дональда Трампа "цепляется за сверхжестокую
враждебную политику" и из-за этого с начала 2017 года Корейский
полуостров стал центром внимания международного сообщества."Будем
продолжать наращивать самозащитную оборонную сила и способность к
превентивному удару с их стержнем – ядерными вооруженными силами,
пока будут продолжаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их
сателлитов", – говорится в сообщении.ЦТАК перечислило все
ракетные пуски и ядерные испытания КНДР в 2017 году и вспомнило о
санкциях Совбеза ООН и западных стран.В КНДР подчеркнули,
что не стоит ожидать каких-либо изменений ее позиции.С 2006
года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного
оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября
2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной
баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам
северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением
процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря
Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении
КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали
все 15 членов Совбеза.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира