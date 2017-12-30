Порошенко: 10 января состоится новый раунд переговоров об освобождении украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе немедленно организовать переговоры относительно обмена украинских заложников, остающихся в плену боевиков, и уже 10 января состоится их новый раунд.

"Еще одно, что требует наших общих усилий, это вытянуть тех ребят, которые остались там. Я уже поручил своим советникам, своим представителям в Трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу… И хочу сказать, что уже 10 числа у нас уже произойдет первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались, потому что я чувствую, как тяжело им сейчас", - сказал П.Порошенко в субботу в ходе посещения в Главном военном клиническом госпитале украинских военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО.

Позже в этот день пресс-служба президента Украины уточнила, что 10 января состоится новый раунд переговоров об освобождении украинских воинов и патриотов, которые остались в плену боевиков. "Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили с другой. Для нас дело чести их вытянуть", - подчеркнул глава государства.

Президент также попросил освобожденных военнослужащих написать письма своим друзьям, которое все еще находятся в плену в незаконном заключении, а также поддерживать связь с их семьями.

"Если у вас там были друзья, напишите им письма, отдайте доктору, и я попробую 10-го, когда поеду, им передать, им будет приятно", - сказал глава государства.

На своей странице в соцсети Фейсбук П.Порошенко также отметил, что лечением в госпитале 24 освобожденных занимаются лучшие врачи.

"Правительство работает над подготовкой пакета социальной помощи им и их семьям. Также областные администрации получили поручение немедленно помогать в решении социально-бытовых вопросов", - написал президент Украины и поблагодарил освобожденных украинцев "за мужество и силу духа, а их родных - за веру".