Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции в Житомире, сообщает Правительственный портал.

"К ключевым приоритетам вошли: запуск программы медицинских гарантий; улучшение сервиса предоставления медицинских услуг; разработка концепции страховой медицины; привлечение инвестиций в систему здравоохранения; запуск системы трансплантации; реформа общественного здоровья и эпидемическая безопасность; развитие системы электронного здоровья; внедрение врачебного самоуправления; запуск единого национального медицинского закупщика лекарственных средств и медицинских изделий; расширение доступа к бесплатным лекарствам, в т.ч. расширение программы Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

По словам Скалецкой, принцип "Деньги за пациентом" в 2020 году будет распространен на все уровни медицинской помощи.

"Это позволит развивать конкуренцию между медицинских учреждений и борьбу за пациента. Такой подход позволит улучшить качество медицинских услуг", - сказала министр.

Также она добавила, что сейчас Минздрав работает над развитием системы контроля качества бесплатных для пациента медицинских услуг.

"Наша цель - увеличить поток людей именно на уровень семейной медицины. Ведь во всем цивилизованном мире 80% проблем со здоровьем решают семейные врачи и только 20% - занимаются узкие специалисты. В Украине ситуация - наоборот. К семейникам идут только 25%, а остальные 75% - сразу на уровень специализированной помощи. Такой подход не позволяет иметь врача, который несет ответственность за здоровье человека на разных этапах его жизни. Мы это меняем", - отметила Скалецкая.

С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий. Это перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В нее войдут реимбурсация лекарственных средств, услуги первичной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. В госбюджете-2020 на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривень.

По словам Скалецкой, уже несколько месяцев учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную и экстренную медицинскую помощь, готовятся к переходу на новую систему финансирования, чтобы получать государственные средства от НСЗУ. Для этого они должны выполнить перечень требований: преобразование в коммунальные некоммерческие предприятия, компьютеризация учреждений и наличие медицинской информационной системы, которая обеспечит подключение к электронной системе здравоохранения.

С 2020 года будет расширяться программа бесплатных или с небольшой доплатой медикаментов "Доступные лекарства". Сейчас это медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. На них в государственном бюджете заложено 2,1 млрд грн. В будущем программа расширится дополнительными препаратами, в частности, инсулинами.

Одним из ключевых направлений работы Министерства здравоохранения в следующем году станет запуск системы трансплантации. А до конца этого года необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу, которая разблокирует возможность построения системы трансплантации.

Среди первоочередных задач создания системы трансплантации - внедрение Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга; возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти, а также промоушен профессии трансплант-координаторов, обучение которых уже началось.

Также важен запуск «перекрестного донорства», когда идет обмен органами между живыми донорами, которые не являются родными.

Отдельным пунктом в приоритетах Минздрава Украины на 2020 год стоит привлечение инвестиций в систему здравоохранения.

«Мы все понимаем, что никогда у государства не будет столько средств, чтобы обновить больницы и оборудование, развивать клинические исследования и прочее. А все это имеет очень большое влияние на качество медицинских услуг. Поэтому создание условий для захода инвестиций в сферу, переговоры с потенциальными инвесторами и упаковывание инвестиционных инициатив в проекты - тоже на повестке дня Минздрава и правительства в целом» - подытожила Скалецкая.

Министр также подчеркнула, что согласно принятому правительством бюджету на 2020 год, система здравоохранения получит 113,3 млрд грн, что на 13% больше объема 2019 года. Но главная цель правительства и Минздрава Украины - не увеличивать бюджет, а создать условия для эффективного его использования, чтобы каждая копейка работала эффективно и для людей.

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