Сегодня четверг, и по традиции в моем блоге начинается вечер творческой интеллигенции. Тихий и застенчивый интеллигент просыпается в приподнятом настроении и тут же бросается читать блоги Саши Сотника, Аркадия Бабченко, Эль-Мюрида, Славы Рабиновича и Олега Пономаря, приближая таким образом неминуемый конец Мордора. После чего в хорошем настроении отправляется на уютную диссидентскую кухоньку для встречи верных сподвижников. На столе появляются клубничное смузи, элитный польский самогон, скотландский уиски со льдом, демидрольное пиво, водка «Слеза Кургиняна», киндзмараули, хванчкара, адлерский коньяк «Предводитель дворянства», дико модные крымские вина, сладкое шампанское «La kreakle» и турецкая клубника из совхоза имени Ленина. Рядом несут дежурство верный томик Осипа Мандельштама и гитара для пения композиций Булата Окуджавы. На диване уже расположились нарды с гражданскими активистками, парящие вейпом с жижой вкуса мраморной австралийской говядины-хамона. Чад кутежа можно тащемта начинать.

Тихо и застенчиво год подходит к своему логическому завершению, а значит дни режима (в этом году) уже точно сочтены. Было в этом году и хорошее и плохое. Разгромлены мирные демонстранты ИГИЛ, которые являлись образцом демократии на Ближнем Востоке. Это плохо. Терран Влад Путин стал на год старее, что дает надежду всем честным и порядочным людям, гееям, демократическим журналистам и евроукрам. Это хорошо. Орда трудом политзаключенных таки построила мост в Крым, кованным сапогом оккупанта еще теснее связав сепаратистов с Мордором. Это плохо. Украина получила безвиз, и теперь евроукры могут гонять по викендам в Европу попить каву в Братиславе, посмотреть оперу в Вене или послушать аккордеон в Париже на Монмартре. Это хорошо. Илон Маск перенес сроки колонизации Марса со следующего года на более позднюю дату. Это плохо. Русня утопила очередной спутник, наглядно показав, что без украинце российская космическая программа полный пшик. Это хорошо. Биткойн вдруг резко начал терять цены из-за происков русских хакеров по личному приказу Влада Путина. Это плохо. Россию отстранили от Олимпиады, а американский паспорт по решению МОК станет пропуском на пьедестал, согласно спортивным принципам цивилизованного Запада. Это хорошо.

Но все же хорошего для совестливого и неполживого интеллигента в этом году было больше. Котировки нефти снова рухнули, и путинский режим вряд ли доживет даже до начала выборов в этой стране. И есть большая вероятность, что в следующем году поздравлять россиян с Новым годом будет не узурпатор из КГБ, а сенатор Джон Маккейн. Гранты посыпятся как из рога изобилия, а биткойны будут просто валяться под ногами. В этой стране пройдет первый гей-парад, а одним из министров новой прекрасной России станет афроамериканец-трансгендер. Будет осуществлена массовая люстрация ватников и анчоусов, и построены в большом количестве лагеря свободы, надзирателями в которых будут лица с хорошими лицами. И на обломках самовластья напишут наши имена. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Так победим!

С уважением, Лев Щаранский.

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