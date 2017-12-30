В Российскую Федерацию отменили свою поездку двое американских сенаторов-республиканцев Рон Джонсон и Джон Барраса.

Визит был запланирован на 11 января, передает со ссылкой на .

Сенаторы отменили поездку, в ответ на отказ Москвы в выдаче визы члену делегации Конгресса , сенатору-демократу Джин Шахин.

Российское диппредставительство сообщило, что решили не выдавать визу Джин Шахин, потому что она в российском "черном списке", созданном в ответ на санкции против России.

"Решение является крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами", - заявил председатель сенатского комитета по национальной безопасности и правительственных дел Джонсон.

В свою очередь, российские дипломаты заявили, что Вашингтон "ответственный за сложившуюся ситуацию", поскольку Москва часто предлагала снять санкции.

Россия будет помогать "в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии". Об этом говорится в адресованном поздравлении президента России Владимира Путина в президента Сирии Башара Асада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира