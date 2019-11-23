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В Ираке столкновения между полицией и протестующими привели к гибели 340 человек
23.11.2019 19:04
В Ираке погибли более 340 человек из-за стычек между полицией и протестующими
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Теги:
мир
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