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В Ираке столкновения между полицией и протестующими привели к гибели 340 человек
23.11.2019 19:04
В Ираке погибли более 340 человек из-за стычек между полицией и протестующими Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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