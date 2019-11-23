Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек – это санитарные потери", - отметили в штабе.

Кроме того, 19 ноября под Горловкой был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. БПЛА собирал информацию об украинских позициях, когда его заметили военнослужащие ВСУ и сбили огнем из стрелкового оружия.

После падения беспилотник взорвался, что может свидетельствовать о перевозке опасного груза для сброса на украинские позиции.

В штабе также пояснили, что защитники Украины адекватно реагируют на вражеские вооруженные провокации и в случае угрозы жизни или здоровью бойцов открывают огонь в ответ. Огонь на поражение также открывается по диверсионно-разведывательным группам противника, пытающимся проникнуть в зону ответственности подразделений ОС или захватить контролируемые ими территории.

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