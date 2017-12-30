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За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО
30.12.2017 18:42

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

       За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу вечером.

      На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в открытии огня в ответ на Приазовье. В полдень близко Водяного с неподконтрольной украинскому правительству Саханки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

      Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

      На других участках украинской обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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