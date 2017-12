В субботу, 30 декабря, бывшего барабанщика группы The Beatles, британского музыканта Ринго Старра удостоили рыцарского звания, сообщает УНН . Стоит отметить, что Ринго Старра титуловали за заслуги в музыке и благотворительной работе. Он стал рыцарем на 20 лет позже, чем его коллега из The Beatles Пол Маккартни. "Это круто! Для меня это большая честь и удовольствие - быть признанным за мою музыку и мою благотворительность. Я люблю и то, и другое. Мир и любовь", - добавил Ринго Старр. Кроме этого, вместе с Ринго Старром титула удостоили в соучредителя группы Bee Gees Барри Гибба, бывшего вице-премьера Ника Клегга и автора War Horse Майкла Мурпурго. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вдова участника знаменитой британской рок-группы The Beatles Джорджа Харрисона Оливия нашла в пианино музыканта рукопись ранее неизвестной и незаписанной песни. Песня, текст которой был написан еще в 1970 годах, посвящена барабанщику группы Ринго Старру и называется "Hey Ringo". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



