Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что только Алексей Навальный способен стать реальным конкурентом Владимиру Путину на президентских выборах в РФ.

Об этом политолог сообщил в интервью «Апострофу», информирует svodka.net.

«Появление Навального – это новый фактор в российской политике. Я считаю сейчас Навального единственным политиком в России, но не потому, что безоговорочно разделяю все его взгляды — мне приходилось часто с ним спорить. Дело в том, что, нравится это кому-то или нет, но он – единственный человек в России, который выводит десятки тысяч молодых людей в сотне различных городов РФ. Это он продемонстрировал в марте и июне уходящего года. Я уточняю: он не просто единственный оппозиционный (человек), а единственный – Путин на это не способен. Путин способен разве что привезти (людей) на автобусах, на электричках, еще как-то, используя административный ресурс. А единственный человек, который способен мобилизовать людей и, прежде только, молодое поколение – это Навальный». – сказал Пионтковский.

Касательно президентских выборов в России, он напомнил о грядущих новых санкциях США против окружения Путина:

«Вот сейчас, в последние дни 2017 года, мы чувствуем, что живем уже несколько в другой стране. Изменяются и внешние, и внутренние обстоятельства. Как я уже сказал, совершенно к другой политике по отношению к России перешел политический истеблишмент США. Над всей российской элитой нависло проклятие «русского триллиона», громадного количества украденных денег, которые, как выясняется, записаны на российскую верхушку (на эти деньги будут направлены санкции США против России, которые вступят в силу в феврале). Все ждут списка (этих активов), который появится в январе. Но и сейчас уже понятно, что правительство и судебные органы США займутся тем, что заморозят эти активы и конфискуют».

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Пионтковский обратил внимание, что в данном контексте в России Навальный объявляет кампанию гражданского неповиновения.

«Я вам из Вашингтона могу рассказать, как много фигурантов потенциального списка пытаются как-то лично договориться о том, чтобы их не включили. И параллельно с этим появление политической фигуры Навального, который объявил, что возглавляет кампанию гражданского неповиновения. Вот и посмотрим, как эти три месяца пройдут – это очень интересно», — говорит политолог.

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