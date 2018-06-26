|Цыгане не собираются отвечать насилием на насилие
|26.06.2018 01:23
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Вопрос мести не поднимался в ромский сообществеПредставители цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей.
Фото: helsinki.org.ua
Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент цыганского фонда "Чирикли" Зола Кондур, сообщает "Укринформ".
"Есть создаваться так называемые" цыганские группы защиты "? Наш ответ - нет. Потому что мы придерживаемся закона, в Украине есть соответствующие органы, которые должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в этой стране. Мы надеемся, что будет эффективное расследование всех нападений , которые произошли за последние два месяца. Конечно, мы готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и органами власти " , - заявила она.
Также Кондур отметила, что вопрос мести также не поднимался между цыганской общины.
"Мы понимаем, что отвечать насилием на насилие приведет к очень жестких последствий. И следовательно у нас даже не поднимается этот вопрос между цыганских семей, пострадавших и между цыганских организаций также" , - резюмировала Кондур.
Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .
Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .
Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове .