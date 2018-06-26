Вопрос мести не поднимался в ромский сообществе

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент цыганского фонда "Чирикли" Зола Кондур, сообщает "Укринформ".

"Есть создаваться так называемые" цыганские группы защиты "? Наш ответ - нет. Потому что мы придерживаемся закона, в Украине есть соответствующие органы, которые должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в этой стране. Мы надеемся, что будет эффективное расследование всех нападений , которые произошли за последние два месяца. Конечно, мы готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и органами власти " , - заявила она.

Также Кондур отметила, что вопрос мести также не поднимался между цыганской общины.

"Мы понимаем, что отвечать насилием на насилие приведет к очень жестких последствий. И следовательно у нас даже не поднимается этот вопрос между цыганских семей, пострадавших и между цыганских организаций также" , - резюмировала Кондур.

Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .