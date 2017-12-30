Из захваченного отделения "Укрпочты" в Харькове удалось освободить пять заложников, в том числе - двое детей. Об этом доложил Президенту Петру Порошенко глава СБУ Василий Грицак, сообщает со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Святослава Цеголко в Twitter.

"Только что глава СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - сообщил С.Цеголко.

По данным нардепа А.Геращенка, в момент захвата здания там находилось девять человек.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в этом учреждении.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 декабря 2017 г.

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