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"Зрады" нет: Маркарова рассказала о прогрессе в программе МВФ
23.11.2019 19:58
Оксана Маркарова заявила о значительном прогрессе программы с МВФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
программы
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