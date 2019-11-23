Вечірки і тусовки залишилися в минулому. В ефірі шоу Sunrise Кім зізналася, що веде дуже консервативний спосіб життя.



«Я лягаю спати, коли лягають спати діти. Я не п'ю алкоголь і не засиджуюся допізна. Мені подобається прокидатися в певний час, у мене є свій графік, від якого я не відхиляються».



А недавно на ток-шоу The Real Кім заявила, що після 40 її життя стане ще нудніше. Мовляв, пора закінчувати з відвертими нарядами.



«Ми обговорювали з Каньє визначення слова «занадто». Я - мати чотирьох дітей, в наступному році мені виповниться 40 років. Коли потрібно зупинитися?»



