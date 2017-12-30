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Украинский политик назвал главную проблему украинцев
30.12.2017 18:53
Украинский политик назвал главную проблему украинцев

На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в Дарницком районе, который недавно отремонтировали, уже в таком состоянии…

Украинский политик назвал главную проблему украинцев

Об этом пишет украинский политик Дмитрий Белоцерковец, информирует еizvestia.com.

«Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

Страна с 90-х не борется с мелкими административными нарушениями, тем самым провоцируются в том числе и будущие уголовные преступления. Ведь, если ты видишь, что за разбитое окно, разрисованный переход, выкинутый под ноги мусор и т.д. тебе ничего не будет, то со временем, ты можешь задуматься и об уголовном преступлении. Это истина, отсутствие профилактики административных нарушений, ведет к увеличению преступности в целом.

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И дело не в менталитете, как многие могут сказать… Дело в реальной ответственности. Те же немцы, которых часто приводят в пример, не сразу пришли к такому порядку. Просто сегодня каждый из них знает, за любое нарушение будет суровое наказание.

Необходимо менять КУПАП на законадательном уровне, ужесточать и упрощать, с позиции мелких административных нарушений.

Один из соответствующих законопроектов 5153, мною был зарегистрирован еще в 2016 году, но к сожалению, до сих пор не удалось его вынести даже на рассмотрение профильного комитета… Многие считают, что есть более важные проекты, я же считаю, что включив «теорию разбитых окон» мы с вами буквально за пару лет увидим настоящий результат: чистые улицы, пониженный уровень преступности и отсутствие мелких правонарушенний в наших городах.»



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