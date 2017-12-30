На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в Дарницком районе, который недавно отремонтировали, уже в таком состоянии…

Об этом пишет украинский политик Дмитрий Белоцерковец, информирует еizvestia.com.

«Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

Страна с 90-х не борется с мелкими административными нарушениями, тем самым провоцируются в том числе и будущие уголовные преступления. Ведь, если ты видишь, что за разбитое окно, разрисованный переход, выкинутый под ноги мусор и т.д. тебе ничего не будет, то со временем, ты можешь задуматься и об уголовном преступлении. Это истина, отсутствие профилактики административных нарушений, ведет к увеличению преступности в целом.

Читайте: Украинцы не оплатили треть платежек за ЖКУ

И дело не в менталитете, как многие могут сказать… Дело в реальной ответственности. Те же немцы, которых часто приводят в пример, не сразу пришли к такому порядку. Просто сегодня каждый из них знает, за любое нарушение будет суровое наказание.

Необходимо менять КУПАП на законадательном уровне, ужесточать и упрощать, с позиции мелких административных нарушений.

Один из соответствующих законопроектов 5153, мною был зарегистрирован еще в 2016 году, но к сожалению, до сих пор не удалось его вынести даже на рассмотрение профильного комитета… Многие считают, что есть более важные проекты, я же считаю, что включив «теорию разбитых окон» мы с вами буквально за пару лет увидим настоящий результат: чистые улицы, пониженный уровень преступности и отсутствие мелких правонарушенний в наших городах.»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира