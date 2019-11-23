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Сотрудники ГФС не дали провезти через КПВВ 600 тыс.грн
23.11.2019 20:54
Сотрудники ГФС, вместе с военнослужащими пограничниками, предотвратили две незаконные попытки провезти 600 тыс. грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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