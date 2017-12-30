Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить на спутнике Юпитера Ио новый мощный тип извержений.

Открытие было сделано в ходе расшифровки данных, которые были получены космическим аппаратом Galileo, который исследовал систему Юпитера с 1995 по 2003 год. , информирует svodka.net.

Во время изучения распределения минералов на поверхности Ио и морфологии облаков на Юпитере было обнаружено нечто, что ученый NASA-JPL Эшли Дэвис описала на совещании Fall AGU как «очень короткое, изменчивое, мощное тепловое событие». Просматривая данные NIMS, Дэвис и ее коллеги заметили высокотемпературный сигнал, мощность которого в 4−10 раз превышала уровень фона. Через минуту мощность сигнала неожиданно спала примерно на 20%. Прошла еще минута, и сигнал спал еще на 75%. А спустя 23 минуты тепловой сигнал вернулся к фоновому уровню.

Это было похоже на извержение вулкана стромболианского типа на Земле, которые получили свое название от острова Стромболи с одноименным вулканом и производят сравнительно слабые извержения. Как ни странно, они приводят к зрелищным, мощным выбросам, когда фрагменты раскаленной лавы взмывают в воздух без образования единого потока.

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Но если на Земле это относительно слабые извержения, то на Ио они считаются довольно мощными, поскольку ее диаметр составляет только 3642 км. Массы крошечных частиц, которые стромболианский вулкан посылает в воздух, охлаждаются довольно быстро, и это значительно влияет на формирование состава пород, составляющих поверхность спутника.

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