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В Польше заявили, что принимая "беженцев из Украины", помогали снять напряжение на восточном фланге ЕС
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30.12.2017 19:04
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Только Польша может решить, принимать ей мигрантов по квотам ЕС или
нет, так как это – ее суверенное право, сказала спикер польского
правительства Иоанна Копчинская. Копчинская заявила, что Польша
принимала "беженцев из Украины" Фото: EPA По словам Копчинской,
создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого
шага."Благодаря таким действиям, как прием беженцев из Украины, мы
помогаем снять напряжение на восточном фланге Европейского Союза, и
это, к сожалению, слишком часто игнорируется или, что еще хуже, не
замечается нашими западными партнерами", – сказала
она.Копчинская отметила, что только Польша может решить, принимать
ей мигрантов по квотам ЕС или нет, так как это – ее суверенное
право. По ее словам, жертвам войны стоит помогать, но делать это
нужно у них на родине.Острый миграционный кризис в Европе возник в
связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По
информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение
2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.План по
введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки,
Азии и Ближнего Востока в ЕС был принят лавами МИД
Евросоюза 22 сентября 2015 года. Против плана выступили Румыния,
Чехия, Словакия и Венгрия, Финляндия воздержалась. Решение было
принято большинством голосов.Венгрия и Польша не приняли ни одного
беженца, а Словакия и Чехия приняли несколько десятков.14
октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявлял,
что польское правительство не согласится принимать беженцев в
рамках новой программы переселения в Европейском союзе. По его
словам, в Польше уже находится много украинцев, а такие
"идеологически мотивированные концепции", как переселение,
подвергают риску Польшу и поляков.В 2016 году
украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из
которых 650 тыс. – рабочие.По данным главы МИД Польши
Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили 900 тыс.
рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP.
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