Только Польша может решить, принимать ей мигрантов по квотам ЕС или нет, так как это – ее суверенное право, сказала спикер польского правительства Иоанна Копчинская. Копчинская заявила, что Польша принимала "беженцев из Украины" Фото: EPA По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага."Благодаря таким действиям, как прием беженцев из Украины, мы помогаем снять напряжение на восточном фланге Европейского Союза, и это, к сожалению, слишком часто игнорируется или, что еще хуже, не замечается нашими западными партнерами", – сказала она.Копчинская отметила, что только Польша может решить, принимать ей мигрантов по квотам ЕС или нет, так как это – ее суверенное право. По ее словам, жертвам войны стоит помогать, но делать это нужно у них на родине.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.План по введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока в ЕС был принят лавами МИД Евросоюза 22 сентября 2015 года. Против плана выступили Румыния, Чехия, Словакия и Венгрия, Финляндия воздержалась. Решение было принято большинством голосов.Венгрия и Польша не приняли ни одного беженца, а Словакия и Чехия приняли несколько десятков.14 октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявлял, что польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе. По его словам, в Польше уже находится много украинцев, а такие "идеологически мотивированные концепции", как переселение, подвергают риску Польшу и поляков.В 2016 году украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из которых 650 тыс. – рабочие.По данным главы МИД Польши Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили 900 тыс. рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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