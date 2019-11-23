|Уроки стилю від 1-річної дочки Кайлі Дженнер (Фото)
|23.11.2019 23:36
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Брюнетка показала нове фото дочки. Нещодавно Стормі зробили таку ж зачіску, як і у її батька. Ініціатором такої зміни стилю явно виступив сам репер. Тепер на голові у дитини красуються забавні плетені кіски. Кайлі наділа на дочку плаття в пастельних тонах з принтом тай-дай, завершивши образ кедами такого ж забарвлення з білими шкарпетками.
Стормі захопила шанувальників своєї зіркової мами.
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