|Захват заложников на «Укрпочте»: преступник вышел на связь
|30.12.2017 19:09
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В полиции сообщили о том, что захват заложников в Харькове 30 декабря связан с обменом пленными, состоявшимся недавно на Донбассе.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех, информирует svodka.net.
«По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись», – сказал Бех.
Также он отметил, что сам мужчина требований не выдвигал, но сообщил, что это сделают другие люди.
«Он никаких требований не выдвигает и сообщает о том, что сейчас будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования», — заявил Бех.
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