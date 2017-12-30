В полиции сообщили о том, что захват заложников в Харькове 30 декабря связан с обменом пленными, состоявшимся недавно на Донбассе.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех, информирует svodka.net.

«По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись», – сказал Бех.

Также он отметил, что сам мужчина требований не выдвигал, но сообщил, что это сделают другие люди.

«Он никаких требований не выдвигает и сообщает о том, что сейчас будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования», — заявил Бех.

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