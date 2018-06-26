|В США создали "самый миниатюрный компьютер в мире"
|26.06.2018 01:26
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Инженеры из Мичиганского университета создали устройство, которое можно называть самым миниатюрным компьютеров в мире. Размеры его составляют только 0,04 кубических миллиметра. Об этом пишет со ссылкой на .
Сообщается, что базируется устройство на 32-битном ARM-процессоре и оснащено датчиком температуры. Они получают энергию и входные сигналы через световые импульсы, а также передают данные о температуре через встроенный светодиод.
Устройство передает данные о температуре процессору в виде импульсов с временным интервалом. При этом точность измерения температуры данным изобретением составляет 0,1 градуса Цельсия.
Чип может быть использован для измерения разницы температур и, в свою очередь, способен указывать на наличие злокачественной опухоли.
Устройство способно принимать входящий сигнал, проводить вычисления и выдавать результат в виде исходящего сигнала. Однако при этом он не имеет постоянной памяти и не может хранить данные.
Ранее сообщалось, что предыдущий по размерам был сопоставим с гранулой соли.