По состоянию на 18.10 из здания "Укрпочты" в Харькове освобождены
пять заложников – три женщины и двое детей, сообщили в полиции.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Харькове
захватили заложников Фото: mediaport.ua По состоянию на 18.10
освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 30
декабря неизвестный захватил отделение
"Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По
предварительной информации, в здании находилось девять
взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования
мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом
удерживаемыми лицами на Донбассе.
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