|Взрыв в магазине в Петербурге: ФСБ задержала организатора
|30.12.2017 19:16
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Федеральная служба безопасности России задержала организатора и исполнителя взрыва самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости, передает
Отмечено также, что подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших действий.
Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали.
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