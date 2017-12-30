Федеральная служба безопасности России задержала организатора и исполнителя взрыва самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости, передает

Отмечено также, что подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших действий.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали.

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