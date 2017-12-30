Спикер польского правительства Иоанна Копчинская в интервью изданию wPolityce.pl заявила, что Польша долгое время принимала «беженцев из Украины», где идет война.

По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага, информирует svodka.net.

«Благодаря таким действиям, как прием беженцев из Украины, мы помогаем снять напряжение на восточном фланге Европейского Союза, и это, к сожалению, слишком часто игнорируется или, что еще хуже, не замечается нашими западными партнерами», – сказала она.

Копчинская отметила, что только Польша может решить, принимать ей мигрантов по квотам ЕС или нет, так как это – ее суверенное право. По ее словам, жертвам войны стоит помогать, но делать это нужно у них на родине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира