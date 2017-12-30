|Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной для защиты от АЧС
|30.12.2017 19:23
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Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый специальный закон, позволяющий более эффективно контролировать африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщили в канцелярии президента Республики Польша, передает со ссылкой на Forsal.
Как отмечается, закон предусматривает, между прочего, отстрел диких кабанов и возведение забора против диких кабанов на восточной границе - с Украиной и Беларусью.
Сообщается, что главная цель закона - повысить эффективность борьбы с инфекционными болезнями животных путем внедрения новых решений в области защиты от инфекционных заболеваний и борьбы с инфекционными заболеваниями между диких животных. Это дает возможность выдавать новые приказы, запреты и ограничения и вводить административные санкции за их несоблюдение.
Указано, что в частности, в польском законе о защите государственной границы вводится норма, которой разрешается строить объекты для предотвращения или борьбы с инфекционными заболеваниями животных. На практике можно построить барьер, который предотвратит миграции диких животных и, таким образом, минимизирует риск распространения болезни в приграничных районах.
Напомним, о намерениях построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС в Польше заявили еще в августе.
Комментируя эту ситуацию, нардеп С.Тригубенко отметил, что Европа устала наблюдать за неэффективностью попыток Госпродпотребслужбы побороть африканскую чуму свиней.
"Получается, что полякам безопаснее потратить 27 млн долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши - это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.