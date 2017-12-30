В городе Хьюстон, штат Техас, мужчина расстрелял двух коллег из автомагазина, а затем застрелился сам.

На момент инцидента в магазине находились несколько посетителей и другие сотрудники, передает со ссылкой на .

"Мужчина в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудника, после чего вышел на улицу и убил себя", - говорится в сообщении.

Мотив нападающего пока неизвестен, сообщили в полиции.

Магазин, где произошла стрельба, специализируется на продаже запчастей и обслуживание автомобилей марки .

Расстрел фестиваля кантри Route 91 Harvest в Лас Вегасе стал самым масштабным между подобных преступлений за всю историю современной Америки. Ответственность за акт насилия, в котором погибло более 50 человек, взяла на себя Исламское государство.

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