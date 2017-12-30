В субботу, 30 декабря, в Харькове после захвата отделения "Укрпочты" и многочасового удержания заложников вооруженный мужчина отпустил нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Стоит отметить, что полиция установила, что в помещении находились девять взрослых и двое детей.

"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - говорится в сообщении.

По данным источника, для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство Главного упраления Нацполиции в области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Как заявили в полиции, сейчас принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Как сообщал MIGnews.com.uа, неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты". О происшествии полиции сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении.

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