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Конгресс США планирует санкции против газопровода "Северный поток-2"
24.11.2019 09:10
Конгресс США внесет положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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