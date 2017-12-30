|В Харькове освободили 3 женщины и 2 детей с захваченной "Укрпочты"
|30.12.2017 19:25
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В Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двоих детей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter со ссылкой на информацию Службы Безопасности Украины.
"Только что председатель СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", - заявил Цеголко.
Местные СМИ сообщают, что медики забрали их к машинам "скорой".
Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей на странице в Facebook.
"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - заявили в полиции.
Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.
Как сообщалось, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
По предварительной информации, в заложниках у мужчины были 11 человек: 9 взрослых и двое детей.