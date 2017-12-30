На поставки продуктов нефтепереработки в Северную Корею установлены квоты, но нет полного запрета, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Танкеры РФ поставляли топливо Северной Корее – Reuters Фото: ЕРА В ведомстве сказали, что на поставки продуктов нефтепереработки в Северную Корею установлены квоты, но нет полного запрета. 22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.29 декабря стало известно, что в Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций ООН.Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован поставками Китаем нефти в КНДР.30 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры по меньшей мере три раза за последние несколько месяцев поставляли нефть в КНДР, нарушая санкции ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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