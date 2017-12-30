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В МИД РФ заявили, что придерживаются санкционного режима в отношении КНДР
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30.12.2017 19:26
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На поставки продуктов нефтепереработки в Северную Корею установлены
квоты, но нет полного запрета, заявили в министерстве иностранных
дел РФ. Танкеры РФ поставляли топливо Северной Корее – Reuters
Фото: ЕРА В ведомстве сказали, что на поставки продуктов
нефтепереработки в Северную Корею установлены квоты, но нет полного
запрета. 22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые
санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе
делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом
документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до
89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в
КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа,
стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и
сельскохозяйственной продукции.29 декабря стало известно, что
в Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге
судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций
ООН.Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован
поставками Китаем нефти в КНДР.30 декабря агентство Reuters со
ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры по
меньшей мере три раза за последние несколько месяцев поставляли
нефть в КНДР, нарушая санкции ООН.
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