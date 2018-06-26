Родственника экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива детективы НАБУ считают причастным к хищению бюджетных средств. На прошлой неделе детективы НАБУ задержали кузена экс-главы Госинвестпроекта Фото: НАБУ / Facebook Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают родственника экс-чиновника в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие в хищении имущества или присвоении его путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.По данным телеканала "Еспресо", арестованного зовут Александр Матковский. Он был задержан 21 июня.Кроме того, подозреваемым является родной брат Каськива Александр, который, по информации НАБУ, сейчас находится за пределами Украины."Расследованием данного производства детективы НАБУ занимаются с октября 2016 года... В частности, речь идет о схеме присвоения 259,2 млн грн, выделенных из государственного бюджета для реализации таких национальных проектов, как "Качественная вода", предусматривавшего установку в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда – 2022", согласно которому должны были возводиться инфраструктурные объекты для проведения зимних Олимпийских игр в Украине. Проекты так и не реализовали, а средства – разворовали", – утверждают в бюро. https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2127702954142046 В 2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины возглавлял Владислав Каськив. Ведомство было ликвидировано в сентябре 2014 года.В мае 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что должностные лица Госинвестпроекта, действуя в сговоре с представителями государственных и частных предприятий, в 2012–2013 годах завладели 2 млрд грн, выделенными из государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем.1 ноября 2017 года Панама экстрадировала Каськива в Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств в 2012 году. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету и, по словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках этого производства может получить условный срок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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