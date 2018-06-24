Суд у Вашингтоні відправив екс-керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

Проти нього висунули нові звинувачення - у тиску на свідків у його справі, яким він писав зашифровані повідомлення у месенджерах.

Раніше у США спецпрокурор вимагав від суду відкликати рішення, що дозволяє Манафорту перебувати на свободі під заставу у 10 млн доларів.

Останнє звинувачення проти політтехнолога висунули у минулу п'ятницю, 8 червня. Його і росіянина Костянтина Килимника звинуватили у протидії правосуддю у період з лютого по квітень 2018 року.

Манафорт і його помічник, за даними слідства, "умисне і свідомо намагалися підкупити двох неназваних свідків з метою вплинути, відкласти і зробити неможливими їхні свідчення під час офіційного розслідування".

Представник Манафорта Джейсон Малоні заявив, що Манафорт невинуватий, і жодне із висунутих йому обвинувачень не вплине на позицію захисту. "Нам є що розповісти суду!" - заявив він.

Один із потенційних свідків розповів, що Манафорт намагався зв'язатися із ним, щоб проінструктувати про те, що саме говорити щодо лютневого обвинувального висновку, висунутого проти політтехнолога.

Він з'явився після того, як колишній партнер Манафорта Рік Гейтс, який також працював у штабі Трампа під час виборчої кампанії, визнав свою провину у змові і брехні команді Трампа.

Також після заяв Гейтса Манафорт не визнав себе винним у жодному із висунутих звинувачень, у тому числі у таємній оплаті послуг колишніх європейських політиків, членів так званої Габсбурзької групи, які лобіювали інтереси України в США.

Згідно із документами ФБР, дві людини, які були частиною великої лобістської організації, отримали від Манафорта, який перебував під домашнім арештом, інструкції.

За їхніми словами, він намагався вплинути на їхні свідчення і приховати докази.

Ці дані підтверджують записи телефонних розмов і повідомлень, знайдені свідченнями у хмарному сховищі Манафорта.

Пола Манафорта звинувачують у тиску на свідків

Двоє свідків повідомили ФБР, що у перелік їхніх завдань входив лобізм у Європейському союзі і США.

Один зі свідків повідомив слідчим, що отримав повідомлення, у якому йшлося, що у випадку, якщо до членів Габсбурзької групи звертатимуться за поясненнями, вони мають сказати, що сфера їхньої роботи стосувалася лише Європи.

Обидва свідки повідомили, що отримали від Манафорта повідомлення напряму у лютому цього року, він використав захищений канал зв'язку. У одному із повідомлень, згідно із документами ФБР, політтехнолог написав: "Нам потрібно поговорити. Я ж чітко сказав, що вони працювали у Європі".

У квітні один зі свідків отримав повідомлення від третьої сторони - спільного із Манафортом знайомого, який сказав: "Наш друг П. хоче зв'язатися з тобою, щоб передати кілька послань. Можемо це якось влаштувати?"

У травні цього року колишній зять Манафорта Джеффрі Йоай визнав себе винним у фінансових порушеннях, не пов'язаних зі справою колишнього тестя, а також виявив бажання співпрацювати зі слідством.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера взялась за Манафорта минулої осені. Відтоді у судах Вірджинії й округа Колумбія розглядаються одразу кілька справ проти колишнього керівника виборчої кампанії Трампа.

Його звинувачують у відмиванні грошей, змові проти США, ухилянні від сплати податків, незаконному лобіюванні, брехні бухгалтерам, які складали його фінансові звіти, наданні хибних свідчень, а також спробах втягнення у злочинні схеми представників так званої Габсбурзької групи, неназваних членів конгресу США й європейських політиків.

Слідство також вимагає арешту рахунків і страхових полісів Манафорта і Килимника, а також конфіскації їхнього майна і уперше наводить відповідні адреси у Брукліні, Александрії й Нью-Йорку.