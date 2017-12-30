Петр и Марина Порошенко проведали освобожденных из плена украинских бойцов (ФОТО) Накануне Нового года президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко посетил Центральный клинический госпиталь Министерства обороны Украины, где лечатся украинские военнослужащие и проходят реабилитацию освобожденные в результате обмена 27 декабря украинцы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины. «Считаю, что это моя обязанность как президента, как верховного главнокомандующего быть сегодня с министром (обороны) и вашим командиром здесь. Для меня большая честь поблагодарить вас, пожать руку за ваше образцовое выполнение своих обязанностей. Мы защищаем родную землю. Украинские воины сегодня наиболее уважаемы, и я хочу передать вам привет от только украинского народа и благодарность за то, что вы защищаете родную землю», – заявил Порошенко. Президент заверил, что нуждающимся в протезировании будет оказана помощь и обеспечена возможность пройти протезирование за рубежом, информирует еizvestia.com. Читайте: Новости дня: Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы



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