Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Ролик уже удален. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году Скриншот: Единая Страна / YouTube "Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании", – говорится в заявлении пресс-службы, имеющемся в распоряжении издания.Там уточнили, что убрали ролик по совету Центризбиркома, "поскольку допускали его неверное объяснение и публичные спекуляции на этой почве".В партии отметили, что ролик носит "сугубо информационный" характер и в нем рассказывается о результатах работы "Единой России".В заявлении пресс-служба говорится, что решение об удалении ролика было принято до появления информации о том, что юристы журналистки Ксении Собчак направили жалобу по этому поводу.Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза, чего девочка хочет на следующий год, она просит сделать главой государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять желания. В штабе Собчак попросили прокуратуру проверить ролик "Единой России" на предмет возможного участия несовершеннолетнего в съемках агитационного материала.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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