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"Единая Россия" удалила ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом
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30.12.2017 19:33
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Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в
котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России
Владимира Путина. Ролик уже удален. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала
новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как
хорошо ей стало жить в 2017 году Скриншот: Единая Страна / YouTube
"Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не
обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты
избирательной кампании", – говорится в заявлении
пресс-службы, имеющемся в распоряжении издания.Там уточнили, что
убрали ролик по совету Центризбиркома, "поскольку допускали его
неверное объяснение и публичные спекуляции на этой почве".В партии
отметили, что ролик носит "сугубо информационный" характер и в нем
рассказывается о результатах работы "Единой России".В заявлении
пресс-служба говорится, что решение об удалении ролика было принято
до появления информации о том, что юристы журналистки Ксении Собчак
направили жалобу по этому поводу.Партия "Единая Россия" 28
декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка
рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и
что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом
культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после
отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате
работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин
говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза,
чего девочка хочет на следующий год, она просит сделать главой
государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять
желания. В штабе Собчак попросили прокуратуру проверить ролик
"Единой России" на предмет возможного участия
несовершеннолетнего в съемках агитационного материала.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о
намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая
Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве
самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа
официально выдвинула Путина кандидатом в
президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно
российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны
подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам
Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав
предпочтение елке в Кремле.
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