Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался локальный националист

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Он не уточнил других персональных данных задержанного и обстоятельств его разоблачения. Правоохранительные органы проводят обыск по месту его жительства, сказал источник.

Ранее в субботу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи допрашивают подозреваемого в организации взрыва в супермаркете в Петербурге, а затем будут просить перед судом о его аресте.

О задержании сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщалось, вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).