|Огонь уничтожил часть архива прокуратуры
|30.12.2017 19:38
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В Кривом Роге сгорела часть архива прокуратуры.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передает со ссылкой на .
"Пожар возник ночью в центральном городском районе в помещении прокуратуры №1. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно", - говорится в сообщении.
Как сообщается, из людей никто не пострадал. Причины пожара пока устанавливаются.
На киевском Подоле сгорела историческое здание. На ул. Щекавицкой 19/33 в сгорел дом, является историческим памятником.
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