Следственное управлением ГУ НП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления полиции, информирует svodka.net.

В пресс-службе напоминают, что сегодня в 14:40 к оператору «102» поступило сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц отделения сообщила человеку, который оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия безотлагательно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. Известно, что в помещении находилось 9 взрослых и 2 детей.

По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть заложников — двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности, сообщают в облуправлении полиции.

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«Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ НП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

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