Алексей Фомин — российский исполнитель, сочиняющий потрясающую музыку Алексей Фомин – музыкант, композитор, сочиняющий музыку электронную, музыку в стиле хаус, нью-эйдж. Алексей с детства любил музыку: пел, играл на пианино, его притягивала аудиотехника. С течением времени интерес к клавишам у музыканта не пропал. Синтезаторы, клавишные – все это порождало бурю эмоций в его голове. Музыкант считает, что композитор сочиняет музыку по зову сердца, выражая через музыку свои мысли, эмоции, чувства, видение мира. Свою первую композицию Алексей написал в 20 лет. В 2018 году музыкант вместе с проектом «Золотая дорожка» записал свой первый альбом «Грустный дождь». Альбом издался в городе Санкт-Петербурге звукозаписывающей компанией Open Innovative Technologies. В августе этого же года Алексей сотрудничает с московским лейблом «Extraphone» и записывает мини-альбом «Погружение». 14 декабря 2018 года звукозаписывающая компания ONE Music выпустила мини-альбом Алексея «Поздняя осень». Музыка Алексея грустная и проникновенная, интригующая и завораживающая, что-то в ней есть величественное, достойное. Каждая композиция погружает в свою неповторимую атмосферу, проникая в самую глубину души. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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