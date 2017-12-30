|«Единая Россия» удалила новогодний ролик, где девочка просит, чтоб Путин снова стал президентом
|30.12.2017 19:49
|
Партия «Единая Россия» 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Ролик уже удален.
Партия «Единая Россия» удалила ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе партии, информирует svodka.net.
«Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании», – говорится в заявлении пресс-службы.
Там уточнили, что убрали ролик по совету Центризбиркома, «поскольку допускали его неверное объяснение и публичные спекуляции на этой почве».
Читайте: Пионтковский: В России лишь один человек может составить конкуренцию Путину
В партии отметили, что ролик носит «сугубо информационный» характер, и в нем рассказывается о результатах работы «Единой России».
В заявлении пресс-служба говорится, что решение об удалении ролика было принято до появления в информации о том, что юристы журналистки Ксении Собчак направили жалобу по поводу этого видеоролика.