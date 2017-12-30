Партия «Единая Россия» 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Ролик уже удален.

Партия «Единая Россия» удалила ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе партии, информирует svodka.net.

«Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании», – говорится в заявлении пресс-службы.

Там уточнили, что убрали ролик по совету Центризбиркома, «поскольку допускали его неверное объяснение и публичные спекуляции на этой почве».

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В партии отметили, что ролик носит «сугубо информационный» характер, и в нем рассказывается о результатах работы «Единой России».

В заявлении пресс-служба говорится, что решение об удалении ролика было принято до появления в информации о том, что юристы журналистки Ксении Собчак направили жалобу по поводу этого видеоролика.

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