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«Единая Россия» удалила новогодний ролик, где девочка просит, чтоб Путин снова стал президентом
30.12.2017 19:49
«Единая Россия» удалила новогодний ролик, где девочка просит, чтоб Путин снова стал президентом

Партия «Единая Россия» 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Ролик уже удален.

«Единая Россия» удалила новогодний ролик, где девочка просит, чтоб Путин снова стал президентом

Партия «Единая Россия» удалила ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе партии, информирует svodka.net.

«Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании», – говорится в заявлении пресс-службы.

Там уточнили, что убрали ролик по совету Центризбиркома, «поскольку допускали его неверное объяснение и публичные спекуляции на этой почве».

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В партии отметили, что ролик носит «сугубо информационный» характер, и в нем рассказывается о результатах работы «Единой России».

В заявлении пресс-служба говорится, что решение об удалении ролика было принято до появления в информации о том, что юристы журналистки Ксении Собчак направили жалобу по поводу этого видеоролика.



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