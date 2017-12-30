В сети появилось видео изнутри здания отделения "Укрпочты" в Харькове, где сужчина взял заложников. Видеозапись обнародовала в соцсети Facebook журналистка Мария Малевская, передает

"... И произойдет взрыв. Здесь больше, несколько тысяч веществ. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться - у меня есть специальная педалька... Я ставлю ее на пол, идет нажатие, здесь идет переключение. Таким образом я смогу держать, чтобы не было разжимания и не было несанкционированного ... "- объясняет мужчина на видео.

Напомним, из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.

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